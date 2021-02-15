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أحمد مجاهد: الشركة الراعية لم تسدد لنا مليمًا واحدًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة لم يحصل على مليم واحد من الشركة الراعية لاتحاد الكرة برزنتيشن.

وأضاف مجاهد، في الموتمر الصحفي المنعقد في الجبلاية حاليا: «لدينا مستحقات مالية كبيرة جدا لدى الشركة الراعية ولم نحصل منهم على مليم واحد».

وتابع: «نراعي الظروف التي تمر بها الشركة الراعية، لكن لابد أن يقوموا بسداد المستحقات للجبلاية حتى يتسنى لنا الوفاء بالتزامتنا».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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