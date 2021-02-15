شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: الشركة الراعية لم تسدد لنا مليمًا واحدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة لم يحصل على مليم واحد من الشركة الراعية لاتحاد الكرة برزنتيشن.
وأضاف مجاهد، في الموتمر الصحفي المنعقد في الجبلاية حاليا: «لدينا مستحقات مالية كبيرة جدا لدى الشركة الراعية ولم نحصل منهم على مليم واحد».
وتابع: «نراعي الظروف التي تمر بها الشركة الراعية، لكن لابد أن يقوموا بسداد المستحقات للجبلاية حتى يتسنى لنا الوفاء بالتزامتنا».
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