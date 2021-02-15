شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة عمرها 17 عاما لمدرب بورتو البرتغالى ونجله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل 17 عاما دخل نفس الملعب محمولا على كتف والده، والان أصبح عنصر أساسى ضمن تشكيلة فريقه ليتحقق حلم والده في أن يرى نجله لاعب في نفس الفريق الذي عاش من أجل حياته الكروية بداخله.

إنها قصة حقيقة بطلها فرانسيسكو كونسيساو «تشيكو»، الذي شارك للمرة الأولى مع فريق بورتو البرتغالي، بعد أن دخل كبديل في الشوط الثاني في المباراة الأخيرة أمام بوافيشتا التي إنتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجلوة ال19 من الدورى البرتغالى الممتاز.

ورصدت عدسات المصورين صور لفرانسيكسو البالغ من العمر 18 عاما، وهو يحضن والده المدرب الحالي لفريق بورتو، سيرجيو كونسيساو، عقب المباراة لستيعد الأب ذاكرة اللقطة التي رصدتها العدسات عندما كان لاعب في نفس الفريق عام 2004 ليحتفل معه بلقب الدورى البرتغالى وكان الابن وقتها يبلغ من العمر سنة واحدة فقط، ثم في 2021، قام «الوالد» بعناق فرانسيسكو، وتهنئته على بداياته مع كبار بورتو.

يذكر أن بورتو، يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة، خلف المتصدر سبورتينج لشبونة (48 نقطة.