شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مستحقات منتخب الشباب فور انتهاء عمل لجنة الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد ينتظر نتيجة تحقيق لجنة الانضباط، برئاسة المستشار سيد البنداري، لحسم مصير مستحقات منتخب الشباب.

وقال مجاهد، فور الانتهاء من التحقيقات وتسلم اللجنة الثلاثية تقرير وتوصيات لجنة الانضباط، إنه سيتم على الفور منح وصرف المستحقات للاعبين والجهاز الفني.

وأكد مجاهد أن أي فرد في الجهاز الفني لمنتخب الشباب له أي مستحقات مالية سيحصل عليها بشكل طبيعي شريطة الانتهاء من عمل لجنة الانضباط.