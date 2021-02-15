شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: نعمل على مشاركة محمد صلاح في الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة طمأنينة لجماهير الكرة المصرية حول مشاركة محمد صلاح، لاعب ليفربول، مع المنتخب الأوليمبي في الأوليمبياد.

وقال مجاهد، في المؤتمر الصحفي المنعقد بالحبلاية، إنه يتم التنسيق التام مع شوقي غريب حول استدعاء صلاح، موكدًا أن الجبلاية تعلم جيدًا اللوائح الجديدة للفيفا حول استدعاء اللاعبين.

وأضاف: «محمد صلاح فخر لمصر وكل ما سيطلبه الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب سنوفره لتحقيق هدف مصر في الأوليمبياد».