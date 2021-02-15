شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على الإقامة الذهبية بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولاقي «الخطيب» استقبالًا حافلًا لدى زيارته للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وحصل على الإقامة الذهبية.

وكان في استقبال «الخطيب» هناك كل من اللواء محمد المري، مدير عامة إقامة دبي، والعميد الدكتور على بن عجيف الزعابي، المستشار القانوني لإقامة دبي، والعميد طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، وعدد من المسؤولين.