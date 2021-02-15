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علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة المنصورة

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن على ماهر، المدير الفني لنادي المصري عن التشكيل الرسمي لمواجهة المنصور والتي تنطلق في الثانية والنصف عصرا اليوم، الإثنين، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمي: عصام ثروت.

الدفاع: عمرو موسي، علاء عطا، محمد صالح، أحمد شديد قناوي.

الوسط: فريد شوقي، سعيدو سمبدوري، مصطفي سلطان.

الهجوم: عمر كمال عبدالواحد، محمد عنتر، أحمد جمعة.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أوستين أوموتو، حسن على، زياد فرج، محمد جابر، جريندو، حجاج عويس، إسلام عطية، أحمد دعدور، معاذ أنور.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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