شكرا لقرائتكم خبر عن «مجاهد» يعلن موعد انتخابات اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن ملف الانتخابات هو الأصعب والأخطر الذي تم التوصل فيه لحل وسطي يرضي جميع الأطراف، خصوصًا في ظل تمسك الاتحاد الدولي «فيفا» بإقامتها وتعارض ذلك مع قرار لجنة الأزمات برئاسة الوزراء وقرارها بتأجيل إجراء أي جمعيات عمومية في الأندية والاتحادات.

وأوضح: «هناك تنسيق تام بين (فيفا) والدولة المصرية، ممثلة في الدكتور أشرف صبحي، وزيرة الشباب والرياضة، وتم التوصل لاتفاق مع (فيفا) الذي قرر المد للجنة الثلاثية والاستقرار على إجراء الانتخابات في نهاية يوليو المقبل».