شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة بين الأهلي وبايرن ميونخ على لقب عالمي جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخوض النادي الأهلي منافسة شرسة مع نظيره الألماني بايرن ميونخ على لقب «النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم بالقرن الـ21»، خاصة بعدما نجح البافاري في الحفاظ على الفارق الضئيل بينهما خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي الأول من سبتمبر الماضي، نشر موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في الإحصائيات تقريرًا عن الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم خلال القرن الـ21، والذي تصدره الأهلي برصيد 41 بطولة، فيما جاء خلفه بايرن ميونخ برصيد 40 بطولة.

ومنذ صدور التقرير نجح الأهلي في التتويج بثلاث بطولات هي الدوري المصري وكأس مصر، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا، ليرفع رصيده إلى 44 بطولة.

ومن جانبه، استطاع بايرن ميونخ التتويج أيضًا بثلاث بطولات منذ تاريخ صدور التقرير بعدما رفع ألقاب السوبر الألماني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، البطولة التي تخطى خلالها الأهلي نفسه في نصف النهائي بهدفين نظيفين.

وسيحاول الفريقان خلال الموسم الحالي التتويج بجميع البطولات فيما يأمل كل منهما أن يتعثر الآخر من أجل الانفراد بلقب «الأكثر تتويجًا في العالم خلال القرن الـ21».