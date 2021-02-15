شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يكشف تفاصيل أزمة قرار إلغاء الـ«VAR» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، إن اللجنة السابقة برئاسة عمرو الجنايني، هي سبب أزمة تقنية الفيديو وتطبيق الڤار في الدوري المصري.

وأكد مجاهد أن الأزمة تكمن في عدم وجود عقود معتمدة بتقنية الفيديو، ملتمسًا العذر للجنة السابقة بسبب رغبتها في تطبيق التقنية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: «شكلنا لجنة وتحدثنا مع الأندية وتم استدعاء الشركة المنفذة لتقنية الفيديو وناقشنا معهم كل الأمور واعترفوا بوجود نقص في بنود المناقصة وعدم التزامهم بالمعدات والأجهزة المتفق عليها».

وتابع: «رفضت سداد المبلغ الذي طالبت به الشركة لأننا نخضع لجهات رقابية، فكان لابد من توثيق العقود أولًا».