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أحمد مجاهد يكشف تفاصيل أزمة قرار إلغاء الـ«VAR»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، إن اللجنة السابقة برئاسة عمرو الجنايني، هي سبب أزمة تقنية الفيديو وتطبيق الڤار في .

وأكد مجاهد أن الأزمة تكمن في عدم وجود عقود معتمدة بتقنية الفيديو، ملتمسًا العذر للجنة السابقة بسبب رغبتها في تطبيق التقنية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: «شكلنا لجنة وتحدثنا مع الأندية وتم استدعاء الشركة المنفذة لتقنية الفيديو وناقشنا معهم كل الأمور واعترفوا بوجود نقص في بنود المناقصة وعدم التزامهم بالمعدات والأجهزة المتفق عليها».

وتابع: «رفضت سداد المبلغ الذي طالبت به الشركة لأننا نخضع لجهات رقابية، فكان لابد من توثيق العقود أولًا».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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