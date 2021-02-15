اخبار الرياضه

الأهلي يغلق الباب أمام رحيل بدر بانون

0 نشر
أحمد رضا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق الباب أمام رحيل بدر بانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أغلق النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، الباب أمام رحيل المغربي الدولي بدر بانون في الفترة القادمة.

وتلقى بدر بانون، مدافع فريق الأهلي، عدة عروض شفهية من شركات تسويق لخوض تجربة الاحتراف الخارجي عقب مشاركته مع الفريق في مونديال الأندية والظهور بمستوى فني رائع.

ورفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي و«موسيماني» مناقشة العروض الشفهية التي وصلت للمغربي «بانون»، وتمسكت ببقاء اللاعب مع الفريق بعد تألقه في مونديال الأندية واحتلال المركز الثالث بالبطولة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    173,813

  • تعافي

    134,960

  • وفيات

    9,994

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا