شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق الباب أمام رحيل بدر بانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أغلق النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، الباب أمام رحيل المغربي الدولي بدر بانون في الفترة القادمة.

وتلقى بدر بانون، مدافع فريق الأهلي، عدة عروض شفهية من شركات تسويق لخوض تجربة الاحتراف الخارجي عقب مشاركته مع الفريق في مونديال الأندية والظهور بمستوى فني رائع.

ورفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي و«موسيماني» مناقشة العروض الشفهية التي وصلت للمغربي «بانون»، وتمسكت ببقاء اللاعب مع الفريق بعد تألقه في مونديال الأندية واحتلال المركز الثالث بالبطولة.