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الكشف عن كرة نهائي دوري أبطال أوروبا (صور)

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدلت الشركة الراعية الرسمية لكرة بطولة دوري أبطال أوروبا على مدار السنوات الأخيرة، الستار عن الشكل الجديد الذي ستظهر عليه في نهائي المسابقة القارية لموسم 2020/2021.

وستُقام المباراة النهائية لبطولة الموسم الحالي في مدينة «إسطنبول» بتركيا، على ملعب «أتاتورك» الأوليمبي يوم 29 مايو المقبل، كما حدد من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

ويحتضن ملعب «أتاتورك» الأوليمبي أكثر من 76 ألف مشجع، ولكن من غير المرجح حتى الآن عودة الجماهير إلى الملاعب الأوروبية بالسعة الكاملة بسبب فيروس .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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