شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: بدأت عملي بمشكلة كبيرة.. وأعرف كل شيء في اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، إنه واثق من نجاحه في مهمته بإدارة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه على علم ودراية بكل كبيرة وصغيرة في اتحاد الكرة بفضل عمله السابق في أكثر من مجلس.

وقال، في الموتمر الصحفي المقام بالجبلاية، إنه بدأ عمله بأزمة ومشكلة كبيرة وهي أزمة منتخب الشباب وتم التعامل معها وحلها سريعًا.

وتابع مجاهد: «أقود اتحاد الكرة بشكل هندسي بحكم تخصصي، لذلك اعتمدت على خطة عمل سريعة».