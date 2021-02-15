«عضه في بطنه».. على طريقة سواريز.. الملاعب الهندية تشهد واقعة «عض» جديدة و«فيديو» للواقعة

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة مؤسفة شهدت الملاعب الهندية حادثة «عض» جديدة، على طريقة لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد هداف الدوري الإسباني، حيث اشتهر مهاجم برشلونة السابق بهذا الفعل في أكثر من مناسبة، وقام الإسباني إدو بيديا لاعب جوا بـ «عض» ديباك تانجري لاعب فريق تشينايين في اللحظات الأخيرة من مباراة الفريقين بالدوري الهندي.

وشهدت الواقعة الطريفة سقوط تانجري بجسده فوق بيديا، ليقوم اللاعب الإسباني بـ عض ديباك تانجري في بطنه، ما أدى إلى هجوم من الإعلام الهندي على اللاعب الإسباني، ومن المتوقع أن يتم إيقاف اللاعب الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري بعد الحادثة الطريفة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

مسيرة اللاعب الإسباني بيديا في الدوري الهندي

وُلد بيديا في سانتاندير، ولعب لفريق راسينج دي سانتاندر، حيث ظهر لأول مرة مع فريقه الأول في الدوري الإسباني في 24 سبتمبر 2008 حينما خسر الفريق بهدفين نظيفين من فريق فياريال، في موسم أفلت فيه الفريق الرئيسي في النهاية من الهبوط بينما كان لا يزال مضطرًا إلى المنافسة في كأس الاتحاد الأوروبي، تمكن من الظهور في 16 مباراة رسمية أخرى.

في يناير 2011، تمت إعارة بيديا إلى سالامانكا لعب 5 شهور في النادي لكن الفريق يعاني من الهبوط.

تنافس بيديا في المستوى الثاني في السنوات التالية، مع هيركليس و«برشلونة ب»، في 13 يوليو 2015، وقع بيديا صفقة لمدة عامين مع ريال أوفييدو، في 19 يناير 2017، انتقل إلى في الدوري ريال سرقسطة.

وظهر بيديا في مباراة ودية أمام منتخب مصر للشباب بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب في أبريل 2009 قبل البطولة على استاد بتروسبورت، وشارك كل من محمد أبو جبل وأيمن أشرف من بين مجموعة نجوم آخرين في صفوف منتخب مصر للشباب.