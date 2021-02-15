«عجزًا ما بين الدخل والمصروفات.. ومخالفات».. عمرو أديب لوزير الرياضة: فلوس الزمالك فين؟ وأشرف صبحي يرد

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الإعلامي عمرو أديب سؤالًا لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، قائلًا: "هي فلوس الزمالك فين؟".

وأوضح وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر" أن اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك المخول لها الإعلان عن أرصدة وأموال النادي.

ولفت إلى أن أموال الزمالك جزء منها اشتراكات العضوية وإيجارات المحلات وحقوق الرعاية الخاصة بفريق الكرة. حسبما نشر موقع "فيتو".

وأشار إلى أن هناك عجزا ما بين الدخل والمصروفات في نادي الزمالك والعديد من الأندية الشعبية.

وتابع: "نتابع بشدة وضع نادي الزمالك لعدم حدوث أي خلل وأعيننا على الكيان والمؤسسة الرياضية الكبيرة التي يجب علينا الوقوف بجانبها".

وعن المخالفات المالية لنادي الزمالك خلال المجلس السابق، علق وزير الرياضة: "قمنا بدورنا الرقابي وتمت إحالة المخالفات إلى الجهة المنوط إليها وهي النيابة العامة، ولن نكون أداة حكم، النيابة تدقق وتبحث حاليا في المخالفات المالية لنادي الزمالك".

وتلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا يفيد بحجز هيئة التأمينات على أرصدة النادي في البنوك لعدم الالتزام بسداد مديونياته الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن مديونيات نادي الزمالك وصلت خلال الفترة الأخيرة إلى ما يقرب من 350 مليون جنيه.

وأكد وزير الشباب والرياضة في مصر، قرب انتهاء أزمة تجميد أرصدة نادي الزمالك البنكية خلال الساعات المقبلة بعد التواصل مع أكثر من جهة مسؤولة.

وأشار صبحي في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن دور وزارة الشباب والرياضة بشأن المخالفات الخاصة بمجلس إدارة الزمالك السابق قد انتهى فور إعداد التقرير وإرساله للنيابة العامة.

وقال وزير الرياضة: "لجنة إدارة نادي الزمالك تواصلت معنا وأبلغتنا بعدد من المشاكل وقمنا بحلها، ولكن لا نتحدث أو نكشف عن هذه الأمور بشكل دائم".

وأضاف: "تواصلنا مع عدد من الجهات لحل مشكلة تجميد أرصدة نادي الزمالك، الموضوع منتهي وسيتم فك التجميد خلال أيام قليلة".

وأوضح: "ما يهمنا أن كيان نادي الزمالك يظل مستمرًا، ولن نسمح بأي مشكلة أن تضر به".

وأردف: "الأندية دومًا تكون المصروفات الخاصة بها أكبر من دخلها، حتى وإن كان الدخل كبيرًا لكن سقف التعاقدات خاصة في كرة القدم يكون عالِ للغاية".

واختتم: "دور وزارة الشباب والرياضة بشأن المخالفات في نادي الزمالك انتهى عند التقرير الذي تم إعداد وتقديمه للنيابة والجهات المختصة، نحن لسنا جهة إصدار أحكام".