شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الثلاثية يؤكد تجميد مستحقات منتخب الشباب لحين انتهاء التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم أن جهاز منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، انتنهى عمله منذ 20 ديسمبر الماضى بعد الخروج من منافسات التصفيات الأفريقية، مشيراً إلى أنه تم تجميد المستحقات مؤقتاً لحين انتهاء تحقيقات لجنة الانضباط بسبب واقعة تفشى إصابات فيروس كورونا فى صفوف المنتخب .

وقال رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا فى مقر الجبلاية، "لدينا بعض المشكلات لاستدعاء اللاعبين المحترفين بسبب مدة الحجر، ونعمل على التنسيق مع شوقى غريب لضم محمد صلاح فى الأولمبياد" .

وأشار رئيس اللجنة الثلاثية إلى أن الاتحادات طلبت من فيفا تغيير لوائح استدعاء اللاعبين فى زمن كورنا، وذلك على هامش كأس العالم للأندية قائلا، "لم نعدل لائحة النظام الأساسى ولكن اللجنة الخماسية هى التى قامت بتعديلها، مؤكدا أخذ الموافقة على المشاركة فى تصفيات أفريقيا الشاطئية".

من ناحية أخرى، رفض مسئولو اتحاد الكرة تطبيق تقنية الفيديو var فى مباراتى الأهلى أمام النصر، والزمالك مع حرس الحدود بدور الـ32 لكأس مصر، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، بعد إقامة جميع مباريات هذا الدورى بدون تقنية حكم الفيديو.يحدد مسئولو اتحاد الكرة موقف تطبيق تقنية الفيديو فى دور الـ16 لكأس مصر من عدمه عقب انتهاء مباريات دور الـ32.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباريات أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة فى لقاءاتها المقبلة ببطولتى الأندية الأفريقية، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة، بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.