شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيدا لليوم السابع.. مباراة منتخب مصر وجزر القمر فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أن المنتخب الأول سيخوض مباراة مع جزر القمر باستاد القاهرة، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون فى الفترة من 22 إلى 30 مارس المقبل، ويتخللها مباراة أخرى مع كينيا فى كينيا فى الجولة السادسة والأخيرة، وذلك تأكيداً لما انفرد به الخليج 365 حول استقرار اللجنة الثلاثية على إقامة مباراة الفراعنة وجزر القمر باستاد القاهرة .

وأضاف رئيس الثلاثية، أن الجبلاية قامت بعمل هيكلة فى الاتحاد ولا يريدون مساعدة من أحد قائلا، "مش عاوزين حد من بره يعملنا هيكلة ولاد الاتحاد أولى ببعض".

وعن مسابقات الناشئين قال رئيس اللجنة، إنه تم إلغاء مسابقات الناشئين بسبب كورونا، وحال القدرة على استكمال المسابقات فى أبريل المقبل سيتم ذلك.

وتطرق رئيس الجبلاية للزيادة فى عقد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب، وكشف أن الزيادة فى العقد تمت لأن العقد كان به هذا البند 10% بعد أول عام، كما أن اللجنة الخماسية قامت بإرجاء القرار، وبالتالى تمت زيادة العقد أول شهر يناير، وبناءً عليه تم مخاطبة الجهة الادارية للاستفسار عن صرف الزيادة للمنتخب قبل شهر يناير أم لا .