شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف: الزمالك فيه معلمين بسبب غياب السيطرة.. ودكة الأهلى أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن دكة بدلاء النادى الأهلي أقوى من دكة الزمالك، مشيراً إلى أن هناك حالة من عدم السيطرة على لاعبى ونجوم الفريق الأبيض. وقال عبد اللطيف فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، دكة الأهلى أفضل من الزمالك ككرة قدم، وباتشيكو يعتمد على المجموعة الأساسية فقط، وكنت أتمنى ضم مهاجم ثقيل م أعلم كيف هذا المهاجم غائب عن أعين الأهلى والزم ثل حسام حسن، وهو الأفضل فى مصر بعد مصطفى محمد، ولو كنت زودت شوية وجيبته كان هيفرق معاك، ولا الك.

وأضاف وليد صلاح، نحتاج لوجود جناحين ولم أؤيد إعارة مصطفى فتحي، ولذلك أؤكد أن دكة الأهلى أقوى من الزمالك فالحلول على الدكة أكثر، يجب أن يكون لديك بدائل كثيرة".

وأشار نجم الزمالك السايق إلى أن الجيل الحالي محترم ولكن أشعر أن هناك أموراً بعيدة عن الكرة، شامم ريحة إن فى ريس، واللاعبين الذين يظهرون فى القنوات لا أصدق ذلك، كيف لا يظهر اللاعبون فى قناة النادى وتظهر فى قنوات أخرى، فى معلمين داخل الفريق، إننى أظهر براحتى وأجيب سيرة زمايلى هذا خطأ."

واختتم وليد صلاح مؤكدا أنه يجب أن يستأذن اللاعب قبل الظهور، وعندك قناة النادى اطلع فيها براحتك لكن تظهر فى قنوات أخرى وتجيب سيرة زمايلك ده مينفعش.

من جهته استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، مع أشرف قاسم المشرف على الكرة، على سفر بعثة الفريق الأبيض إلى السنغال صباح يوم 20 فبراير استعدادا لمواجهة تونجيث فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري.

وجاء قرار السفر يوم 20 فبراير بعدما وافق اتحاد الكرة على تأجيل مواجهة حرس الحدود فى مسابقة كأس مصر، والتى كان مقرر إقامتها فى نفس يوم سفر الفريق الأبيض.