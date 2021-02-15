شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: سيد بخيت مديرا للمسابقات و6.5 مليون جنيه أسبوعيا تكاليف المسحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن تكلفة إجراء مسحات كورونا لفرق الدورى وصلت لـ 6.5 مليون جنيه أسبوعيًا، وهو مبلغ ضخم جدًا، الأمر الذى دفع اللجنة لطلب الدعم من وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف رئيس اللجنة فى المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن بالجبلاية، أنه طلب الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا لمنحه للاعبين من أجل توفير تكاليف إجراء المسحات قبل كل مباراة، مؤكدا أنه قرر تعيين سيد بخيت فى منصب مدير لجنة المسابقات.

وأشار رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إلى أن هناك عدة لجان تفتيش بالجبلاية، تقوم بعملها للوقوف على أى أخطاء أو مخالفات .

وفى سياق مختلف، رفض مسئولو اتحاد الكرة تطبيق تقنية الفيديو var فى مباراتى الأهلى أمام النصر، والزمالك مع حرس الحدود بدور الـ32 لكأس مصر، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، بعد إقامة جميع مباريات هذا الدورى بدون تقنية حكم الفيديو.يحدد مسئولو اتحاد الكرة موقف تطبيق تقنية الفيديو فى دور الـ16 لكأس مصر من عدمه عقب انتهاء مباريات دور الـ32.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، تأجيل مباريات أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة فى لقاءاتها المقبلة ببطولتى الأندية الأفريقية، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة، بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.