شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هانيا الحسينى لاعبة منتخب السلة: بحب الهضبة وليبرون جيمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "هانيا الحسينى" لاعبة كرة السلة بنادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين، سواء مع ناديها أو مع منتخب الناشئات، والفائزة خلال الأيام الماضية ببطولة الإسكندرية، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الطبخ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ كيك الشيكولاتة والكوكيز. من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ العالمى ليبرون جيمس، وثريا محمد لاعبة الأهلى والمنتخب. من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ الهضبة عمرو دياب.

هانيا الحسينى لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مهندسة لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟ لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟ بتجاهل الشخص وبمشي. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ أمينة خليل أو دنيا سمير غانم، بحب كل أعمالهم، وهما أصلا حلوين وبيتميزو بالرقة والجمال. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال سهل فى التعامل والحركة.

لاعبة السلة ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟ ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟ رياضي في تخصصي.

هختار واحد رياضي وعارف أهمية الرياضة و كمان انا عيلتي رياضية و كانوا ديما بيشجعونى إن أنا اكمل فمن الصعب أرتبط بواحد ويقول كده.