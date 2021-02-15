شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد يرفع راية العصيان على "أطراف" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المغربى حميد أحداد لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك راية العصيان على "الأطراف"، حيث طالب اللاعب بالمشاركة فى مركز المهاجم الصريح وعدم اللعب كجناح، وأكد أحداد لبعض المقربين منه أنه يُجيد فى مركز المهاجم الصريح أكثر من الأطراف، مثلما يعتمد عليه البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى.

وطلب أحداد من الجهاز الفنى للزمالك إشراكه فى مركز المهاجم الصريح، حتى يستطيع تقديم أفضل ما لديه، والتعبير عن امكانياته، على عكس مركز الجناح الذى يظهر فيه بمستوى غير جيد.

أحداد شارك بديلا فى مركز الهجوم خلال لقاء الزمالك الأخير أمام مولودية الجزائر ولكن لم يكن فى التشكيل الأساسي.

وأكد الجهاز الفنى للزمالك لحميد أحداد أنهم يحتاجونه فى مركز الجناح أكثر من المهاجم، خاصة بعدما تعاقد الفارس الأبيض مع الثنائى مروان حمدى والتونسى سيف الدين الجزيرى لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى انتقل لجالطة سراى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

فى سياق آخر، استعان جايمى باتشيكو، بمواجهة الإسماعيلى ولافينا فى دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، والتى جمعتهما أمس الأحد، وانتهت بفوز الدراويش بنتيجة 2 / 1، سجل للإسماعيلى الناميبى الدولى بنسون شيلونجو، بينما أحرز مصطفى الزنارى هدف الفريق المنافس بالخطأ فى مرماه، بتلك النتيجة يصعد الفريق لدور الــ16 وينتظر الفائز من لقاء الزمالك مع حرس الحدود الذى تم تأجيله لأجل غير مسمى.

لافيينا هو واحد من فريقين فقط من الدرجة الرابعة نجحا في التأهل لهذا الدور، وصعد لافيينا، الذي يملكه محمود الأسيوطي المالك السابق لبيراميدز المنافس في الدوري الممتاز ووصيف بطل كأس الاتحاد الأفريقي، إلى دور 32 بعد أن تخطى 4 أدوار تمهيدية.

وحرص باتشيكو على مشاهدة مباراة الإسماعيلى ولافينا من أجل كشف ثغرات الدراويش والوقوف على نقاط القوة والضعف، قبل لقاء "أولاد العم" يوم الأربعاء.