شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد يرفع راية العصيان على "أطراف" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفع المغربى حميد أحداد لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك راية العصيان على "الأطراف"، حيث طالب اللاعب بالمشاركة فى مركز المهاجم الصريح وعدم اللعب كجناح، وأكد أحداد لبعض المقربين منه أنه يُجيد فى مركز المهاجم الصريح أكثر من الأطراف، مثلما يعتمد عليه البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى.
وطلب أحداد من الجهاز الفنى للزمالك إشراكه فى مركز المهاجم الصريح، حتى يستطيع تقديم أفضل ما لديه، والتعبير عن امكانياته، على عكس مركز الجناح الذى يظهر فيه بمستوى غير جيد.
أحداد شارك بديلا فى مركز الهجوم خلال لقاء الزمالك الأخير أمام مولودية الجزائر ولكن لم يكن فى التشكيل الأساسي.
وأكد الجهاز الفنى للزمالك لحميد أحداد أنهم يحتاجونه فى مركز الجناح أكثر من المهاجم، خاصة بعدما تعاقد الفارس الأبيض مع الثنائى مروان حمدى والتونسى سيف الدين الجزيرى لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى انتقل لجالطة سراى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.
فى سياق آخر، استعان جايمى باتشيكو، بمواجهة الإسماعيلى ولافينا فى دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، والتى جمعتهما أمس الأحد، وانتهت بفوز الدراويش بنتيجة 2 / 1، سجل للإسماعيلى الناميبى الدولى بنسون شيلونجو، بينما أحرز مصطفى الزنارى هدف الفريق المنافس بالخطأ فى مرماه، بتلك النتيجة يصعد الفريق لدور الــ16 وينتظر الفائز من لقاء الزمالك مع حرس الحدود الذى تم تأجيله لأجل غير مسمى.
وحرص باتشيكو على مشاهدة مباراة الإسماعيلى ولافينا من أجل كشف ثغرات الدراويش والوقوف على نقاط القوة والضعف، قبل لقاء "أولاد العم" يوم الأربعاء.
ويحتل الزمالك حاليا صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة لكن الأخير لم يلعب سوى 9 مباريات فقط بينما لعب الزمالك 11 لقاء.
وطالب باتشيكو اللاعبين بغلق الملف الأفريقي تماما، والتركيز في لقاء الإسماعيلي، وأكد المدير الفني للاعبين ثقة الجميع فى قدراتهم لتقديم أفضل أداء في الفترة المقبلة، وأن ما حدث في لقاء مولودية الجزائر الأخير ما هو إلا غياب التوفيق، وأن الفريق قدم مردودا طيبا في المباراة.