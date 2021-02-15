شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبى الأهلي قبل مواجهة المريخ فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق أمس استعداداً لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة في بطولة أفريقيا، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى مسحة طبية أمس، وفقاً للبروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية فى دورى أبطال أفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية، وفقا لما أعلنه طبيب الفريق اليوم.

من ناحية أخرى، اقترب مسئولو الأهلى من تمديد عقد ظهير أيسر الفريق على معلول لمدة موسمين، حيث طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى الإبقاء على قوام الفريق الاساسى لأطول فترة ممكنة، ومنهم على معلول فبدأت إدرة الأهلى رحلة التفاوض مع النجم التونسى لتمديد عقده.

وينتهى عقد معلول مع الأهلى فى 2022 وتوصل معه مسئولو النادى لاتفاق للتمديد حتى ينتهى 2024 وسيتم التوقيع رسمياً فى غضون الأيام المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية تمديد إدارة الأهلى عقود أكثر من لاعب، فى مقدمتهم، محمد الشناوى، على لطفي، محمد شريف، ديانج، وأكرم توفيق.

من ناحية أخرى، فسر محمد عمارة نجم النادى الأهلى السابق التصريحات التى أدلى بها عن على معلول بعد مباراة بايرن ميونخ الألماني، والتى أُسيء فهمها وقال محمد عمارة، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "على معلول لاعب كبير وأنا بحبه جدا وهو أخويا الصغير، وهو من أحسن اللاعبين اللى الأهلى تعاقد معهم فى الجبهة اليسرى على مر التاريخ".

وأضاف عمارة، "لم أتهم على معلول بالهروب من المباريات بمونديال الأندية، واللفظ الكروى خاننى فى وصفى لعلى معلول، وأعتذر له إذا أساء فهمه، وأنا حزين لزعله وحقك عليا وأنت على رأسى من فوق".

وتابع محمد عمارة، "كان عندى طموح أننا نكسب البايرن؛ لأنه يوم الماتش كان مش فى حالته، وكانت عنده فرصة عمره، ولو كان اللاعبون فى حالتهم كان سهل جدا نخطف المباراة".

وأوضح محمد عمارة: "موسيمانى حتى الآن ناجح جدا مع النادى الأهلى ولكن عنده أخطاء وقناعات فى بعض اللاعبين، وأتمنى أنه يغيرها، ولازم ديانج يكون فى التشكيل الأساسى على حساب أى حد".