كل ما تريد معرفته عن مواجهة المصرى والمنصورة فى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره المنصورة فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية المعروفة عن مواجهات الكأس.

إنجازات المصرى والمنصورة فى كأس مصر

ويبدأ المصري البورسعيدي بطل الكأس في 1998 مشواره بمواجهة المنصورة، المنتمي للدرجة الثانية ووصيف البطل عام 1996 أملا فى مواصلة المشوار للنهاية لاستعادة زمن البطولات الغائب عن الفريق البورسعيدى منذ فترة طويلة للغاية، لاسيما أن الفريق يسير بخطى ثابتة في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ماذا فعل المصرى فى آخر ظهور بالدوري؟

وفاز المصرى البورسعيدى على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري، فيما تأجلت مباراته مع بيراميدز بالجولة الثالثة عشرة لارتباط بيراميدز بمواجهة راسينج كلوب أبيدجان بالكونفدرالية.

ترتيب المصرى البورسعيدى فى جدول الدوري

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 5 ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

على ماهر يبحث عن مواصلة الانتصارات وجهاز المنصورة يرفع شعار استعادة الذكريات

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة وتحقيق الفوز اليوم محذراً من خطورة الاستهانة بفريق المنصورة صاحب التاريخ المميز ، فيما يأمل الجهاز الفني للمنصورة في استعادة ذكريات التألق والإطاحة بالفريق البورسعيدى خارج البطولة.

التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام المنصورة

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام المنصورة مكونا من: "أحمد مسعود، فريد شوقي،سعيدو سمبوري، محمد عنتر، أحمد رفعت، عمرو موسي، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، مصطفى سلطان، أحمد جمعة".