شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراتان للمنتخب فى يونيو استعدادا لتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أن المنتخب الأول، بقيادة حسام البدرى، سيخوض مباراتين خلال شهر يونيو فى إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة .

وأضاف رئيس اللجنة، أنه سيتم البدء فى فعاليات مئوية اتحاد الكرة خلال شهر أبريل المقبل، حيث يتم التجهيز لأكثر من فكرة فى هذا الشأن، منها إصدار كتيب عن الجبلاية، وخوض مباريات استعراضية مع بعض المنتخبات أو بمشاركة نجوم عرب ونجوم عالميين وأفارقة أيضا .

وتأكد بشكل كبير إقامة مباراة بين نجوم منتخب مصر السابقين وأساطير كرة القدم فى احتفالية اتحاد الكرة بمرور 100 عام على تأسيسه والمقرر لها شهر ديسمبر المقبل .

وعقدت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة مؤخرا ندوة موسعة، بحضور عدد من الخبراء والرياضيين والإعلاميين، لمناقشة الاقتراحات الخاصة باحتفالية مئوية اتحاد الكرة المقرر لها شهر ديسمبر 2021، حيث ترغب اللجنة فى الاستماع لجميع الآراء واختيار ما يتناسب منها لتطبيقه حتى تخرج احتفالية المئوية فى أجمل صورة.