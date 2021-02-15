شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الثلاثية للجبلاية يعلن انتهاء عمل اللجنة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أن الشركة المنفذة لمشروع الهدف طلبت فسخ العقد، مشيرا إلى أنه تم سداد 30 مليون جنيه.

وقال رئيس اللجنة الثلاثية، فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا فى مقر اتحاد الكرة، "سنفتتح جزءا كبيرا من مشروع الهدف، يتضمن فندقا للمنتخب الأول وصالة جيمانيزيوم، مؤكد أن اللجان المعينة فى فيفا أصبح عددها قليلا والدور علينا" .

وأشار رئيس اللجنة الثلاثية إلى أنه تم إرسال خطاب لفيفا يتضمن عدم القدرة على عقد اجتماع فى ظل ظروف فيروس كورونا، مؤكدا أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أرسل خطابا بموافقة الدولة على أى شىء تطلبه الفيفا، مشيرا إلى أن عمل اللجنة ينتهى رسميا 31 يوليو بناءً على خطاب الفيفا.

ورفض مسئولو اتحاد الكرة تطبيق تقنية الفيديو var فى مباراتى الأهلى أمام النصر، والزمالك مع حرس الحدود بدور الـ32 لكأس مصر، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، بعد إقامة جميع مباريات هذا الدورى بدون تقنية حكم الفيديو.يحدد مسئولو اتحاد الكرة موقف تطبيق تقنية الفيديو فى دور الـ16 لكأس مصر من عدمه عقب انتهاء مباريات دور الـ32.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، تأجيل مباريات أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة فى لقاءاتها المقبلة ببطولتى الأندية الأفريقية، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة، بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات