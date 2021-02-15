شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الثلاثية: لن نلغى الفار.. ولجان التفتيش تمارس عملها باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أن مشكلته مع تقنية الفيديو " var " عدم وجود عقد موقع بين الطرفين، وتم البدء فى وضع بدائل لشركة الفار، لأن الأهم لدينا هو استمرار التقنية، وليس إلغاؤها تماما.

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية فى المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن، أن شركة الفار اعتذرت عن الأخطاء السابقة، وأخطرت اتحاد الكرة أن هناك بعض الأجهزة مستعملة وليست جديدة على أن يتم توفير أخرى جديدة خلال الأيام المقبلة.

وأشار رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إلى أن هناك عدة لجان تفتيش بالجبلاية، تقوم بعملها للوقوف على أى أخطاء أو مخالفات .

وفى سياق مختلف، رفض مسئولو اتحاد الكرة تطبيق تقنية الفيديو var فى مباراتى الأهلى أمام النصر، والزمالك مع حرس الحدود بدور الـ32 لكأس مصر، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، بعد إقامة جميع مباريات هذا الدورى بدون تقنية حكم الفيديو.يحدد مسئولو اتحاد الكرة موقف تطبيق تقنية الفيديو فى دور الـ16 لكأس مصر من عدمه عقب انتهاء مباريات دور الـ32.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، تأجيل مباريات أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة فى لقاءاتها المقبلة ببطولتى الأندية الأفريقية، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة، بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات