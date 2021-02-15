شكرا لقرائتكم خبر عن قمة دورى محترفى اليد مهددة بالتأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مباراة قمة كرة اليد بدورى المحترفين المقرر لها يوم الخميس المقبل فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية مهددة بالتأجيل فى ظل عدم حسم موقف الصالة المقرر أن تستضيف المباراة حتى الآن، بعد مخاطبة الاتحاد لصالة ستاد القاهرة بإستضافة المباراة بعد نقلها من صالة حسن مصطفى بعد رفض المسئولين اللعب على الصالة بعد انتهاء بطولة العالم، وطالب مسئولو ستاد القاهرة اتحاد كرة اليد بضرورة إحضار موافقة أمنية لإستضافة مباراة القمة بين فريقى الأهلى و الزمالك المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 .

و يسعى اتحاد كرة اليد إلى الحصول على موافقة أمنية عاجلة فى ظل اقتراب موعد اللقاء الذى لا يتبقى على إقامته سوى 72 ساعة ، حيث أنه يقام بدون جمهور وفقا لما أعلنه هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو إتحاد اليد اجتماع مجلس إدارة غدا من أجل مناقشة أزمة هذه المباراة لتحديد موقف إقامتها أو تأجيلها .

وقال نصر إنه ناقش مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أمسحسم موقف مباراة القمة ، حيث أنه كان قد تم تحديد صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر لاستضافة اللقاء، إلا أن الأسبوع الماضى شهد إبلاغ الاتحاد بعدم لعب مباريات على هذه الصالة لأسباب مالية،.

فيما تشهد الجولة الرابعة، بخلاف مباراة الأهلى والزمالك، لقاءات قوية بين كل من، الطيران مع الزهور وسبورتنج مع طلائع الجيش والأولمبى مع هليوبوليس.

وكان اتحاد اليد قد أعلن مسبقا عن عودة دورى المحترفين 6 فبراير، إلا أنه تم تقديمه إلى يوم 5 من نفس الشهر الحالى، بعد فترة توقف لإستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى اختتمت مؤخرًا.

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