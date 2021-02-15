شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يجتمع مع جمال عبدالحميد قبل توليه مهمة الإشراف على ناشئى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك جلسة اليوم مع جمال عبد الحميد قبل توليه مهمة الإشراف على قطاع ناشئى القلعة البيضاء، حيث قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز إسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين لجمال عبد الحميد.

ومن المنتظر أن يجتمع طارق يحيى رئيس القطاعات مع جمال عبد الحميد بعد قليل، لإطلاع الأخير على كافة الأمور الخاصة بالقطاع قبل توليه المهمة والقيام بممارسة عمله.

فى سياق آخر، استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، مع أشرف قاسم المشرف على الكرة، على سفر بعثة الفريق الأبيض إلى السنغال صباح يوم 20 فبراير استعدادا لمواجهة تونجيث فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري.

وجاء قرار السفر يوم 20 فبراير بعدما وافق اتحاد الكرة على تأجيل مواجهة حرس الحدود فى مسابقة كأس مصر، والتى كان مقرر إقامتها فى نفس يوم سفر الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يترأس اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بعثة الفريق فى السنغال، ونجحت إدارة الزمالك فى توفير طائرة خاصة لسفر البعثة، فى ثانى جولات دورى المجموعات الأفريقي، حيث اتفقت إدارة النادى مع أحد شركات الطيران على توفير الطائرة الخاصة لبعثة الفريق بشكل رسمى.

وترغب إدارة نادى الزمالك فى تذليل كافة العقبات أمام الفريق قبل السفر إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيث، لاسيما أن مسئولى الزمالك أحالوا ملف السفر إلى السنغال لوزارة الشباب والرياضة بعد تلقى إخطار رسمى يفيد بحجز هيئة التأمينات على أرصدة النادى فى البنوك لعدم الالتزام بسداد مديونيات القلعة البيضاء فى الفترة الماضية.

ووصلت مديونيات نادى الزمالك لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت بين مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، بخلاف مقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادى ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى، وكذلك العاملين بالقلعة البيضاء، قبل أن يتدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وينهى أزمة الحجز على أرصدة النادى.