شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة والعمدة يرصدان مكافأة لشيلونجو حال استمرار التهديف مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية بالاسماعيلي وعماد سليمان عضو اللجنة على عقد اجتماع مع الناميبي الدولي بنسون شيلونجو على هامش المران ، ويستعد الدراويش لخوض مواجهة مرتقبة أمام الزمالك الأربعاء القادم في قمة الأسبوع الثالث عشر بالمسابقة المحلية.

بدأ الاجتماع بتقديم التهنئة للمهاجم الدراويش بعد مساهمته في تأهل الفريق لدور ال16 بكأس مصر إثر تسجيله هدفين بشباك فريق لافيينا.

وطالب الثنائى اللاعب بتقديم مزيد من الجهد لاستعادة مستواه المعهود باعتباره أحد أفضل المحترفين بالدورى المصري.

وشدد نجما الدراويش على رصد مكافآت مجزية للمهاجم حال استمراره في تسجيل الأهداف.

بات الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى اللاعب رقم 100 الذى يسجل بقميص الفريق فى بطولة كأس مصر، وقاد الدولى الناميبى الدراويش للتأهل لثمن نهائى كأس مصر بالفوز على لافيينا بهدفين مقابل هدف.

ثنائية شيلونجو تعد رقم 31 بتلك البطولة، ويعتبر انتصار اليوم هو الأول للدراويش فى هذا العام.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزا على لافيينا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات دور الــ32 ببطولة كأس مصر، هدفا الدراويش سجلهما الناميبى الدولى بنسون شيلونجو، بينما أحرز مصطفى الزنارى هدف الفريق المنافس بالخطأ فى مرماه، بتلك النتيجة يصعد الفريق لدور الــ16 وينتظر الفائز من لقاء الزمالك مع حرس الحدود الذى تم تأجيله لأجل غير مسمى.