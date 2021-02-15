شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يواصل الغياب عن الإسماعيلى فى مواجهة الزمالك بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، عن مباراة فريقه أمام الزمالك لاستمرار معاناته من العضلة الأمامية التى داهمته منذ فترة طويلة وبعد تعافيه من الإصابة تجددت مرة أخرى، ليواصل اللاعب برنامجه التأهيلى، حيث يفضل الجهاز الطبى للدراويش عدم الدفع به خلال مباراة قوية مثل مواجهة الفارس الابيض على أن يتم تجهيزه للمشاركة فى المباريات بشكل تدريجى.

من جهته أغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش، صفحة مباراة لافيينا اف سى بدور الـ 32 لكأس مصر والتى أقيمت عصر الاحد على ستاد السويس الجديد وفاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف، ونظراً لضيق الوقت يستعد الدراويش بدون راحة لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يجرى فريق الاسماعيلى مسحة كورونا اليوم استعداداً لمواجهة الزمالك.

وتجمد رصيد الدراويش عند ثمانى نقاط بالمركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 مباراة فاز في لقاء وتعادل في خمسة مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 15 هدف.

فى سياق آخر ، بدأ محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلي إجراءات تجهيز جراحة الرباط الصليبى لمحمود البدرى الظهير الأيسر للدراويش خلال الأيام المقبلة بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى للركبة إضافة للغضروف الداخلى.

ويعد البدرى هو ثانى لاعب يصاب بالرباط الصليبى هذا الموسم بعد إصابة أحمد أيمن الذى تأكد غيابه لنهاية الموسم.