شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الثلاثية: الاستغناء عن عدد كبير من الأجهزة الفنية عشان "ملهمش لازمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة الاستغناء عن عدد كبير من الأجهزة الفنية، فى ظل الكثافة العددية دون الحاجة إليهم قائلا، "مشيت عدد كبير من الأجهزة الفنية لأن العدد كان كبير وما لهمش لازمة ."

وأضاف رئيس اللجنة خلال المؤتر الصحفى الذى يعقد باتحا الكرة، أنه يحاول تصحيح الأوضاع فى دوريات القسم الثانى والثالث والرابع، بالإضافة إلى أنه ضد زيادة عدد الأندية الصاعدة من قسم لآخر .

وتعقد اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمرا صحفيا فى الواحدة ظهر اليوم، الاثنين، بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسى للاتحاد، يتناول خلاله عددا من القضايا.

ويتطرق مؤتمر اللجنة الثلاثية للحديث عن التصورات الخاصة ببطولة الدورى وموعد مباراة الأهلى والزمالك المقبلة فى الدوري.

ورفض مسئولو اتحاد الكرة تطبيق تقنية الفيديو var فى مباراتى الأهلى أمام النصر، والزمالك مع حرس الحدود بدور الـ32 لكأس مصر، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، بعد إقامة جميع مباريات هذا الدورى بدون تقنية حكم الفيديو.يحدد مسئولو اتحاد الكرة موقف تطبيق تقنية الفيديو فى دور الـ16 لكأس مصر من عدمه عقب انتهاء مباريات دور الـ32.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، تأجيل مباريات أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة فى لقاءاتها المقبلة ببطولتى الأندية الأفريقية، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة، بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات