شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يطلب من وزارة الرياضة دعما ماليا للاستعداد للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ مسئولو اتحاد المصارعة إجراءات سفر بعثة المنتخب إلى المجر لدخول معسكر خارجى فى إطار الاستعداد للبطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، ومنها البطولة الأفريقية، حيث تم تسليم جوازات سفر اللاعبين إلى سفارة المجر، لاتخاذا اللازم، وإنهاء إجراءات التأشيرة، وبناءً عليه تحديد موعد السفر.

ويتبقى للاتحاد الحصول على القرار الوزارى الخاص بسفر البعثة من وزارة الشباب والرياضة، وكذلك الحصول على دعم مالى، فى ظل الأزمة المالية للاتحاد، حيث تحتاج البعثة أموالا من حجوزات فنادق وتذاكر طيران.

وارسل اتحاد المصارعة خطابا إلى وزارة الشباب و الرياضة يطلب فيه الحصول على دعم حتى يتمكن من السفر إلى المجر، وفى انتظار وصول رد من مسئولى الوزارة على الطلب.

ويستعد منتخب المصارعة للمشاركة فى منافسات البطولة الافريقية، المؤهلة الى اولمبياد طويكو والتى تقام فى الفترة من 2 الى 4 ابريل المقبل، بالمغرب.

وأنهى مسئولو اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، إجراءات قيد اللاعب الأمريكى يوسف حميدة على قوة المنتخب المصرى للعبة، خلال الفترة المقبلة.

وتلقى الاتحاد المصرى موافقة الاتحاد الدولى للعبة على إدراج اللاعب يوسف حميدة على قوة المنتخب المصرى، على أن يتم انتظار موقف الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى، من حيث خوض اللاعب منافسات البطولات المؤهلة للأولمبياد، على قوة المنتخب المصرى، وخوض تجارب مع أحد لاعبى منتخب الفراعنة للاستقرار على أحدهم فى البطولات القادمة.