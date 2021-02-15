شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. تدريبات استشفائية للأساسيين ومنفردة لفخر الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى الاستعداد لمواجهة الزمالك فى قمة منافسات الأسبوع الثالث عشر بمسابقة الدورى المصرى، حيث أدى لاعبو الفريق الأساسيون تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم فى مواجهة لافيينا ببطولة كأس مصر، بينما باقى لاعبى الفريق أدو تدريبات حول سبل بناء الهجمات بشكل سريع من الدفاع للهجوم.

فيما خاض فخر الدين بن يوسف تدريبات منفردة مع مخطط الأحمال جيفاد ساريتش، فيما أدى محمد عمار وأحمد مصطفى تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، وخاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدرب حراس المرمى أحمد الدهراوى.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة لافيينا اف سى بدور الـ 32 لكأس مصر والتى أقيمت عصر الاحد على ستاد السويس الجديد وفاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف

وتجمد رصيد الدراويش عند ثمانية نقاط بالمركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

فى سياق آخر، بدأ محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى إجراءات تجهيز جراحة الرباط الصليبى لمحمود البدرى الظهير الأيسر للدراويش خلال الأيام المقبلة بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى للركبة إضافة للغضروف الداخلى.

ويعد البدرى هو ثانى لاعب يصاب بالرباط الصليبى هذا الموسم بعد إصابة أحمد أيمن الذى تأكد غيابه لنهاية الموسم.