شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألعاب القوى يحصد 7 ميداليات فى بطولة فزاع استعدادا لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المنتخب الوطنى لألعاب القوى البارالمبى 7 ميداليات متنوعة خلال المشاركة في بطولة فزاع الدولية بدبى المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021 التى اقيمت خلال الفترة من 6 إلى 14 فبراير 2021.

ضمت البعثة كلا من رامى عبد الحميد أمين صندوق اللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه الجهاز الفنى والإدارى الدكتور أبو المكارم أبو الحمد مدرب الرمى جلوس وأحمد عبد الهادى مدرب الرمى وقوف والدكتور محمد عبد الرؤوف مدرب المضمار والوثب العالى وقائم بأعمال المدير الإدارى.

وحرص إيهاب حسانين نائب رئيس اللجنة البارالمبية ممثلا عن مجلس الإدارة برئاسة الدكتورة حياة خطاب على استقبال البعثة في مطار القاهرة.

حقق اللاعبون 7 ميداليات متنوعة " ذهبية - 2 فضية - 4 برونزية " عن طريق إبراهيم بدر الذى حصل على الميدالية الذهبية فى مسابقة قذف القرص جلوس، كما حصل باسم عبد المولى على الميدالية الفضية فى مسابقة رمى الرمح

حصل مصطفى فتح الله على الميدالية الفضية فى مسابقة 100 متر عدو، والميدالية البرونزية فى مسابقة 200 متر عدو، والميدالية البرونزية فى مسابقة 400 متر عدو

حصل محمد كمال على الميدالية البرونزية فى مسابقة دفع الجلة، بينما حصد حمادة سيد الميدالية البرونزية فى مسابقة الوثب العالى.

من جانبه وجه رامى عبد الحميد الشكر للجنة المنظمة للبطولة على التنظيم المشرف وسط الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا خاصة فى ظل مشاركة 60 دولة محتلفة.

تحدث رئيس البعثة عن الدور البارز التى قامت به القنصلية المصرية فى مدينة دبى برئاسة السفير أشرف الديب لتسهيل كافة الأمور الخاصة بالبعثة المصرية عن طريق على عبد الباقى ممثل القنصلية الذى رافق البعثة طوال الفترة.