شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق: مروان محسن حظه حلو عشان مفيش جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن ركلة الجزاء التى سددها مروان محسن وأهدرها فى كأس العالم للأندية خلال مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، هى أفضل ركلة جزاء تم تسديدها، وقال عبد اللطيف فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "مروان محسن عليه ضغط كبير، والجماهير تركز معه بشكل كبير جداً، وأرى أن ركلة جزاء مروان محسن هى الأفضل فى المونديال، ولكننى أرى أن مروان حصل على العديد من الفرص، ولديه الكثير من المميزات ولكن هناك أمراً غريبا، لو فى جماهير ماذا كان سيفعل، اللاعب الذى لا يمكنه اللعب الآن فماذا يفعل فى جود الجماهير.

وأضاف نجم الزمالك السابق، "كنا نسمع الشتيمة ونلعب، لكن لو وطيت فى الأرض بهذا الشكل كيف ستلعب، اللاعبون فى الملعب ليس عليهم أى ضغط الآن لعدم وجود جماهير، ولذلك عليك أن تؤدى، وإدارة الأهلى تتعامل مع مروان بدعم كبير".

وتابع وليد صلاح، "كمدير فنى أنت تتحدث مع اللاعب كثيراً، ولكن بعد كل هذا الكلام لو رأيت أنك لست على قدر الطموح الذى أنتظره منك، ماذا ستفعل كمدرب.. أنا هموت من قرار عودة الحراس الأجانب، هذا قرار لا يجوز مناقشته من الأساس، عندما منعت الحراس الأجانب قبل فترة نتج عن ذلك وجود عدد من الحراس المميزين، ولكن عندما ستتجه الفرق إلى شراء حارس أجنبى ستعانى من عدم وجود حراس.

واختتم نجم الزمالك قائلا، "أتمنى إلغاء المهاجم الأجنبى أيضاً، الحراس كثر الآن، ورأس الحربة هو الأزمة التى نواجهها، يجب أن نعمل على هذا الأمر".