مؤتمر أحمد مجاهد.. أزمة الـ"VAR" ومشروع الهدف والمئوية ضمن 14 تصريحاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

شهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمراً صحفياً لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تُدير الاتحاد للحديث عن العديد من الملفات التي تشغل الرأي العام مؤخراً.

وقال مجاهد في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين "مشكلتي مع الشركة المسؤولة عن تقنية الـVAR أنه لم يكن هناك عقد، وبالتالي وضعنا بدائل، الأهم بالنسبة لنا هو استمرار تطبيق الـVAR في الدوري وليس إلغاءه، الشركة اعتذرت عن الأخطاء، قالوا أن هناك أجهزة مستعملة وسيتم استخدام أجهزة جديدة في الفترة المقبلة".

وعاد ليؤكد "من الطبيعي أن يكون هناك أندية راضية وأخرى غير راضية سواء على نظام المسابقات أو التحكيم، سواء كان هذا بحق أو بدون حق".

وواصل "أنا ضد زيادة الأندية الصاعدة من قسم لقسم، أحاول تصحيح أوضاع مسابقات الدوري في القسم الثاني والثالث والرابع".

وصرح "قمت بإقالة العديد من الأجهزة الفنية لأن العدد كان كبير جداً ولم يكن لهم أي دور".

وأضاف "تقبلنا النقد، ونتفهم دور وسائل الإعلام، كان يجب أن نعمل بشكل سريع ومن الطبيعي أن يكون هناك أثار جانبية، أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي سيكون لهما شأن محلياً وأفريقياً ودولياً".

وأكد "هناك أكثر من لجنة تفتيش على اتحاد الكرة ولا يوجد أي مشاكل، وهناك دعم كبير من الدولة لهاني أبوريدة في انتخابات المكتب التنفيذي للكاف".

وشدد "لم نحصل على أي مستحقات من الشركة الراعية منذ تولينا المسؤولية، قمنا بسداد أيضاً مستحقات الحكام المتأخرة".

وأشار "الشركة المنفذة لمشروع الهدف طلبت فسخ التعاقد، وتم حل الأمر، وقمنا بدفع 30 مليون جنيه، سوف نفتتح جزء كبير من المشروع يتضمن فندق للمنتخب الأول وصالة جيم".

وشدد "اللجان المعينة في العالم من قبل الفيفا أصبحت قليلة جداً، والدور على مصر أن لا يكون هناك لجنة معينة، خاطبنا الفيفا بأننا لا نستطيع عقد اجتماع للجمعية العمومية بسبب كورونا".

واستمر "وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أرسل خطاباً للفيفا وأكد على أن هناك موافقة على أي طلب ولا يوجد أي مشاكل، عمل اللجنة ينتهي يوم 31 يوليو بناء على خطاب الفيفا".

وتابع "المنتخب الأول في شهر يونيو سوف يخوض مباراتين في تصفيات المونديال، ندعم المنتخب الأول وكذلك المنتخب الأوليمبي".

وعن احتفالات مئوية اتحاد الكرة "سنبدأ في شهر إبريل، هناك أمور كثيرة، كتاب تاريخي وفيلم وثائقي ومباريات استعراضية مع بعض المنتخبات ونجوم العرب وأفريقيا والعالم".

وأكمل "الاتحادات المختلفة طلبت من الفيفا تغيير لوائح استدعاء اللاعبين للمنتخبات في زمن كورونا وذلك على هامش كأس العالم للأندية".

واختتم "نحن لم نقم بتعديل لائحة النظام الأساسي، اللجنة الخماسية التي قامت بذلك".