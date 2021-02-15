قبل لقاء باريس.. كومان يتحدث عن غياب نيمار وكيفية إيقاف مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة عن مدى جاهزية جيرارد بيكيه مدافع الفريق الكتالوني للمشاركة في مباراة باريس سان جيرمان، كما تطرق للحديث عن غيابات النادي الباريسي ولقاء ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

ويستعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان مساء غد الثلاثاء على ملعب كامب نو ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال كومان: "نحن متحمسون للغاية لمباريات دوري أبطال أوروبا، نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية لأن باريس لديهم فريقًا قويًا، نتمنى أن نقدم مباراتين رائعتين".

وعن جاهزية جيرارد بيكيه، قال مدرب برشلونة: "جيرارد بخير، لقد كان يتدرب مع المجموعة لمدة 4 أو 5 أيام، لدينا أنباء جيدة بشأن لياقته البدنية ولدي يوم آخر لأقرر ما إذا كان سيكون في القائمة أم لا".

وعن غياب نيمار، قال: "أعتقد أنه يجب علينا حماية هذا النوع من اللاعبين مثل نيمار وميسي وكريستيانو لأنهم سمحوا لنا بالاستمتاع بأدائهم كثيرًا، كرة القدم تعتمد على التلاحم والاتصال بين اللاعبين، ولكن على الحكام أن يقرروا متى يكون خطأ قبيحًا من الخلف".

وأكمل: "نيمار ودي ماريا خسارة مهمة لباريس أما بالنسبة لنا فسنفتقد أنسو فاتي، فيليب كوتينيو، أراخو، وسيرجي روبرتو، علينا أن تتعايش مع هذه المشاكل ولدينا لاعبين آخرين جاهزين، لا أخشى شيئا لأننا نثق في لاعبينا ونحترم الخصم".

وسُئل كومان عن المواجهة بين ميسي ومبابي، وقال: "إنها ليست مبارزة بين ميسي ومبابي، إنها مواجهة بين فريقين يلعب في جانب منها ليو ميسي ، أفضل لاعب في العالم والذي نحتاجه في أفضل حالاته للفوز، نفس الشيء تقريبًا مع باريس سان جيرمان مع مبابي، إنه لاعب سريع جدًا ويمكن أن يعقد الأمور كثيرًا".

وواصل حديثه: "لا أعرف ما الذي ينتظرني في باريس، علينا أن نرى كيف سيظهرون على ملعبنا، إذا لعبت المباراة الأولى خارج أرضك، فستحاول التسجيل، أعتقد أن هذا هو تفكيرهم، علينا أن نلعب ونخلق فرصًا للتسجيل ونحافظ على الشباك النظيفة".

وعن كيفية السيطرة على مبابي، قال كومان: "لا أؤيد وضع لاعب لمراقبة لاعب واحد فقط، نعلم كيف وأين نلعب طالما لدينا الكرة، وعلينا أن نكون منظمين عندما نخسر الكرة".

وعن مستقبل ميسي، قال: "ميسي لاعب في برشلونة ولدي آمال كبيرة استمراره كلاعب في برشلونة ".