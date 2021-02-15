سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة المريخ بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس، وفقاً للبروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية، وفقا لما أعلنه طبيب الفريق اليوم.

ويلتقي الأهلي مع المريخ غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى للفريق من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.