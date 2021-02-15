مدرب الهلال السابق: على المريخ استغلال ثغرات دفاع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد المغربي خالد هيدان المدير الفني السابق لنادي هلال الأبيض السوداني، أن لاعبي المريخ عليهم استغلال النقص العددي في عناصر الأهلي بسبب الإصابات، مضيفًا أن لاعبي الفريق السوداني بإمكانهم إحداث فارق كبير في الأداء إذا نجحوا في استغلال الثغرات التي يعاني منها دفاع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني مساء غد الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة، في بداية مشواره للدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات لصحيفة "كورة سودان"، قال هيدان: "مباراة المريخ أمام الأهلي ستكون صعبة، دائما مواجهة القمة المصرية والسودانية لها نكهة متفردة في الأداء الفني وتكتسب أهمية بين الطرفين لذلك نجد فيها صعوبة".

وأضاف: "نظريا الأهلي المصري الأكثر جاهزية من حيث المستوي الفني وذلك من واقع مشاركته في بطولة العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا في قطر، لكن هذا لا يقلل من قدرة عزيمة وإصرار ودوافع لاعبي المريخ في البحث عن نتيجة إيجابية".

وتابع: "أعتقد أن المعادلة متوازنة ومن المتوقع مشاهدة مباراة مثيرة".

وواصل هيدان حديثه: "هناك دور كبير ينتظر لاعبو المريخ في هذا اللقاء من خلال الانضباط التكتيكي داخل الملعب والاستفادة من إرهاق لاعبي الأهلي علي خلفية المشاركة المونديالية، فضلا عن النقص الكبير في بعض العناصر الأساسية الأمر الذي قد يساعد المريخ".

وأكمل: "على لاعبي المريخ السوداني التعامل بحذر شديد في عدم إتاحة المساحات للاعبي الأهلي المصري بالأخص في منطقه الوسط حيث يجيد الاهلي المصري بناء الهجمات من العمق".

أتم مدرب هلال الابيض السابق حديثه قائلا: "أعتقد ان العناصر الجديدة في المريخ ستشكل إضافة وتحدث فارق كبير في أداء الفريق إذا ركز اللاعبين على الثغرات التي يعاني منها دفاع الاهلي المصري".

جدير بالذكر ان الأهلي والمريخ يتواجدان في المجموعة الأولى لدوري الأبطال رفقة كل من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.