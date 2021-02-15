الدوري السعودي | رودريجيز مهدد بالغياب عن قمة الاتحاد والشباب

ذكر تقرير إخباري اليوم الإثنين أن الشكوك تحوم حول مشاركة جاري رودريجيز ضمن صفوف الفريق الأول بنادي الاتحاد السعودي في المباراة المقررة أمام التعاون يوم الخميس المقبل.

ويلتقي الاتحاد مع التعاون على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، (دوري المحترفين السعودي).

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن مشاركة رودريجيز مهاجم الفريق الأول للاتحاد، في مواجهة التعاون، لم تحدد حتى الآن على الرغم من دخول اللاعب التدريبات الجماعية برفقة زملائه.

وأشارت المصادر إلى أن قرار مشاركة اللاعب في المباراة المقبلة، سيحدده طبيب النادي.

وغاب رودريجيز عن مواجهة الديربي أمام الأهلي في الجولة الماضية بسبب إصابة عضلية.

ويعد رودريجيز من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها البرازيلي فابيو كاريلي في المباريات الرسمية منذ عودته إلى صفوف الفريق بداية الموسم الجاري.