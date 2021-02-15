ذكر تقرير إخباري اليوم الإثنين أن الشكوك تحوم حول مشاركة جاري رودريجيز ضمن صفوف الفريق الأول بنادي الاتحاد السعودي في المباراة المقررة أمام التعاون يوم الخميس المقبل.
ويلتقي الاتحاد مع التعاون على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، (دوري المحترفين السعودي).
وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن مشاركة رودريجيز مهاجم الفريق الأول للاتحاد، في مواجهة التعاون، لم تحدد حتى الآن على الرغم من دخول اللاعب التدريبات الجماعية برفقة زملائه.
وأشارت المصادر إلى أن قرار مشاركة اللاعب في المباراة المقبلة، سيحدده طبيب النادي.
وغاب رودريجيز عن مواجهة الديربي أمام الأهلي في الجولة الماضية بسبب إصابة عضلية.
ويعد رودريجيز من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها البرازيلي فابيو كاريلي في المباريات الرسمية منذ عودته إلى صفوف الفريق بداية الموسم الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري السعودي | رودريجيز مهدد بالغياب عن قمة الاتحاد والشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.