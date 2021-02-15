الخوف يتسلل لنجم ليفربول السابق من مواجهة لايبزج في دوري ابطال اوروبا

أعرب ديتمار هامان اللاعب السابق لفريق ليفربول الإنجليزي عن شعوره بالقلق على الفريق قبل مباراته المرتقبة أمام لايبزج في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح النجم السابق في تصريحات لصحيفة “لايبتسيجر فولكستسايتونج” أن ليفربول “يفتقد حاليًا الأنتعاش في الملعب والقدرة على السيطرة وفرض أسلوبه على مجريات اللعب”.

وأشار : “خلال فترة تألق ليفربول، خطف الفريق الأنظار من الجميع وأصاب منافسيه بالصدمات. وفي الوقت الحالي ، يحتاج ليفربول لبذل جهد كبير للغاية إذا أراد تحقيق الفوز”.

وأشار هامان إلى أن الإصابات العديدة في صفوف الفريق لعبت دورًا في تراجع مستوى الفريق هذا الموسم كما أن اللاعب تياجو الذي عاد لصفوف الفريق قبل أيام وذلك بعد تعافيه من الإصابة لم يندمح مع الفريق حتى الآن.

ويلتقي ليفربول فريق لايبزيج الألماني غدًا الثلاثاء بالعاصمة المجرية بودابست في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

وقال هامان : “لايبزيج يمتلك فرصة هائلة لاجتياز عقبة ليفربول وبلوغ دور الثمانية للبطولة”.

وأشاد هامان بتطور مستوى لايبزيج، وقال : “إنه فريق مستقر بشكل مدهش ويفوق توقعاتي. كل لاعبي الفريق يكملون بعضهم البعض ، وكل منهم يساهم في أن يكون الآخر أفضل”.