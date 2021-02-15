صفقات ليفربول | كلوب يختار أحد مدافعي الدوري الايطالي لمشاركة فان دايك

وقع اختيار المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب على مدافع جديد من أجل التحرك للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.

حيث أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن ليفربول يرغب في التعاقد مع مدافع فريق تورينو الإيطالي، جليسون بريمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة الميرور الإنجليزية، فإنه رغم تعاقد ليفربول مع بنجامين ديفيز وأوزان كاباك، لكن لا يزال الريدز يفتقد للحلول الجاهزة في خط الدفاع، من أجل تعويض الغيابات.

حيث فقد ليفربول هذا الموسم، جهود قلبي دفاعه الأساسيين؛ الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي جو جوميز، بسبب تعرض الثنائي لإصابات طويلة على مستوى الركبة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مسؤولي ليفربول يرون أن بريمر (23 عامًا) يستطيع المشاركة على الفور مع الريدز، عكس الصفقات الجديدة التي تحتاج للتأقلم.

ووفقًا للتقارير؛ يرى كلوب أن المدافع البرازيلي سيكون الشريك المناسب لمزاملة فان دايك في خط دفاع الريدز خلال الموسم المقبل، بعد أن يتعافى النجم الهولندي من الإصابة.

كما يُقال أن تورينو سيستمع إلى العروض في متوسط الـ10 ملايين جنيه إسترليني، التي تعتبر قيمة جيدة جدًا بالنظر لأرقام السوق حاليًا.

جدير بالذكر أن جليسون بريمر انضم إلى صفوف تورينو في صيف 2018، قادمًا من فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي، وذلك في صفقة كلفت خزائن النادي الإيطالي 6 ملايين يورو.

ولعب بريمر 62 مباراة في مختلف المسابقات بقميص تورينو منذ انضمامه للفريق، تمكن خلالها من تسجيل 8 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.