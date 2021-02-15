سولشاير يسخر من حكم تقنية الفار بعد تعادل مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي!

وجّه المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير نقدًا ساخرًا لمسؤولي تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR في مباراة وست بروميتش ألبيون.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل (1-1) مع وست بروميتش ألبيون، أمس الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنح حكم المباراة، كريج باوسون ركلة جزاء لمدافع مانشستر يونايتد، هاري ماجواير في الشوط الثاني، بداعي عرقلته من قبل لاعب وست بروميتش، سيمي اجاي.

ولكن بعد مراجعة اللقطة بتقنية الفار، اتضح أن اجاي لم يعرقل ماجواير، كما ظهر أن الأخير كان في موقف تسلل.

وعلق سولشاير في تصريحات عقب المباراة عن تلك اللعبة، قائلًا: “كلنا نريد البحث عن العدالة، وهناك خطأ بشري نتوقعه جميعًا في كرة القدم”.

وأضاف المدرب النرويجي: “ركلة الجزاء التي كان من الممكن أن نحصل عليها اليوم، إنها خطأ واضح، لذلك لا بد أن شخصًا ما كان نائما في مكتب تقنية الفار، هذا الشخص كان يحتاج إلى شرب بعض القهوة”.

وتابع: “لن نتخلى عن المنافسة مبكرًا، إنه أمر لا يمكن التنبؤ به، أي شيء يمكن أن يحدث بالطبع، لن نكتفي بالمرتبة الثانية، بالطبع لسنا كذلك”.

وأكمل: “إنه أمر مخيب للآمال بالطبع، لقد خرجنا بنقطتين أقل مما أردنا، كانت البداية صعبة ووضعونا تحت الضغط مبكرًا، لكن كانت لدينا 90 دقيقة إضافية لتسجيل هدفين”.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 46 نقطة من 24 مباراة، متأخرًا بفارق 7 نقاط عن المتصدر وجاره المحلي، مان سيتي، الذي لعب مباراة أقل.