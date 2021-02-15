بث مباشر | مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي والمنصورة في كأس مصر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “المصري البورسعيدي والمنصورة”، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 15-2-2021، ضمن منافسات دور 32 من كأس مصر.

ينقل بث مباشر مباراة المصري البورسعيدي والمنصورة على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الغياتي”.

وتقام مواجهة المصري والمنصورة على ملعب الإسكندرية، ويدير اللقاء الحكم المصري “صبحى العمراوى”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

بدأ نادي دوري الدرجة الثانية “المنصورة” مشواره في كأس مصر من الدور التمهيدي الثاني، حيث نجح في تجاوز عقبة فريق “بلقاس” بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

واصطدم نادي المنصورة بفريق “الحمام” في الدور الثالث، وفاز عليه بركلات الترجيح ايضًا، ولكن بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0)، وفي الدور الرابع، انتصر فريق المنصورة على “الحامول” بهدفين نظيفين.

في المقابل، يخوض نادي المصري البورسعيدي أولى مبارياته في كأس مصر بعدما تم اعفاءه من خوض الأدوار التمهيدية، باعتباره احد الأندية التي تلعب في الدوري المصري الممتاز.

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