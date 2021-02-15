الامارات | بالفيديو.. وصلاوي يوزع السمك مجاناً احتفالاً بالفوز على النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. وصلاوي يوزع السمك مجاناً احتفالاً بالفوز على النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لأحد مشجعي فريق الوصل وهو يوزع 40 كيلو سمك مجاناً بمناسبة فوز فريقه على النصر في "ديربي دبي"، الذي كسر الهيمنة النصراوية على لقاءات الفريقين منذ عام 2017.



وكان الوصل قد نجح في الفوز على الوصل بهدف دون مقابل أحرزه ليما، ليثأر من خسارته في الدور الأول بثلاثية نظيفة، ويواصل "الإمبراطور" مشواره الناجح وعدم الخسارة للمباراة السابعة على التوالي بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاثة.

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