الامارات | مباراتان على ملعب واحد بدوري أبطال أفريقيا تورطان قطبي الجزائر

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان على ملعب واحد بدوري أبطال أفريقيا تورطان قطبي الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "النهار" الجزائرية عن رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) تغيير موعد مباراة مولودية الجزائر وضيفه الترجي التونسي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقررة 23 فبراير الحالي على ملعب "الخامس يوليو" في العاصمة الجزائرية الذي سيشهد في اليوم نفسه مواجهة شباب بلوزداد الجزائري مع ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي ضمن المجموعة الثانية من المسابقة نفسها!.

ونقلت الصحيفة على لسان رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر عبدالناصر ألماس: "لا نية لدى (الكاف) لتغيير موعد المباراة، وأنه متمسك بإقامتها في تاريخها المعلن، رغم أن ملعب (الخامس يوليو) سيحتضن مباراتين في اليوم نفسه".

وكان الناديان الجزائريان قد أرسلا إلى الاتحاد الإفريقي سابقاً البيانات الخاصة بمكان المباريات التي سيخوضان عليها مبارياتهما في دوري أبطال إفريقيا إلا أنهما وقعا في ورطة حقيقية في ظل تمسك (الكاف) بالبرمجة التي أعدها مسبقاً لمباريات الدور الأول للمسابقة.

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