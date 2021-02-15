شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الاسماعيلى تدريباتة اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة الزمالك، المقررة بعد غدٍ الأربعاء، في الجولة 13 للدوري الممتاز وذلك على ملعب استاد القاهرة.



وخاض الإسماعيلي تدريباته، دون راحة عقب الفوز على لافيينا إف سي بنتيجة 2-1 في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، وشارك في مران الإسماعيلي صباح اليوم، محمد الشامي لاعب الفريق بعد تخلصه من آلام العضلة الضامة وارتفعت فرص لحاقه بلقاء الزمالك.



وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة لافيينا تدريبات تأهيلية واستشفائية بينما أدت باقي المجموعة التدريبات بشكل طبيعي.وعقد علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان عضو لجنة الكرة جلسة سريعة مع حسين السيد ظهير أيسر الفريق، وطالباه بالعودة لمستواه المعهود.