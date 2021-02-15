شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز غيابات الأهلى أمام المريخ السودانى بدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفقد الأهلى عددًا من أبرز نجومه أمام المريخ السودانى فى المباراة المقرر إقامتها غدا، الثلاثاء، فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث تأكد غياب النجم التونسي علي معلول الذي تعرض للإصابة في مباراة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.

يغيب حسين الشحات بسبب الإيقاف الذي تعرض له بقرار من الاتحاد الإفريقي بعد مباراة نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال ضد الزمالك، ويغيب محمود متولي ومحمد محمود وصلاح محسن للإصابة.