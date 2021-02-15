شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمباراة المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الدخول في معسكر مغلق اليوم، استعدادًا لمواجهة المريخ السوادني، المقرر لها مساء غد باستاد القاهرة، ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته، اليوم، بمران خفيف باستاد مختار التتش قبل أن يختار الجنوب أفريقي قائمة تضم 22 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة.

وكان الأهلي عاد للتدريبات، أمس، بعد راحة سلبية استمرت 48 ساعة عقب العودة من الدوحة.

وحصد برونزية مونديال العالم للأندية، وخضع الفريق لمسحة طبية أمس بناء على تعليمات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل مباريات مسابقاته بيومين.

ويسعى «موسيماني» إلى تحقيق انطلاقة قوية بمنافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الأدوار المقبلة.