شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلي يواجه بتروجيت في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين عندما يواجه فريق بتروجيت في إطار منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة المركز الأوليمبي في المعادي، ويسعى الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي إلى تقديم عرض قوي والفوز لمواصلة الانتصارات.

ويغيب عن المباراة عبدالحليم عبو الذي يواصل تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي بسبب شكواه من آلام في الظهر.