شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الشمس في دوري السلة للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي فريق الشمس، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على صالة الشمس. ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز بها، ومواصلة عروضه القوية في البطولة.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على فريق الجزيرة بنتيجة 88-84، في إطار بطولة الدوري.